COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 780 artarak 2 milyon 198 bin 197 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 257 artışla 52 bin 340'a ulaştı.

Kıtada, COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı ​​​​​​​21 bin 644 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 666, Fas'ta ise 5 bin 915 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da vaka sayısı 792 bin 299'a çıktı. Bu ülkeyi 359 bin 844 vakayla Fas, 116 bin 303 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da COVID-19 tespit edilen 1 milyon 863 bin 25 kişi iyileşti.