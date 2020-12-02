Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 138 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da 501 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 138 bin 122'ye yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 36 bin 604 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 499 bin 413'e çıktı.
Şu ana kadar 8 milyon 932 bin 647 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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