Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 07:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'da Rus diplomatların geçişi sırasında patlama
[Fotoğraf: İHA]
Afganistan'da Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patladı. Patlamada Rus Büyükelçilik personeli hafif yaralandı.
Patlama, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana geldi.
Rusya Büyükelçiliği'nde görevli diplomatları taşıyan aracın geçiş yaptığı sırada, yola tuzaklanan mayın patladı. Olayda Rus diplomatların hafif yaralandığı açıklandı.
Patlamanın Rusya Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleştiği belirtildi. Patlamaya ilişkin Rusya, Afganistan’dan inceleme talep etti.
Etiketler: Rusya Afganistan
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