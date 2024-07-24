Peru'daki 'Uzaylı Mumya' iddiasında yeni gelişme

Dünya genelinde ilgi uyandıran bu küçük ve garip örnekler, geçen yıl UFO araştırmacısı Jaime Maussan tarafından Meksika kongresine sunulmasından bu yana tartışmalara neden oldu.

Eski Colorado savcısı ve şu anki savunma avukatı Joshua McDowell, ABD'den üç bağımsız adli tıp uzmanının yardımıyla bu örneklerden birini inceledi. McDowell, "Bunlar geleneksel insan parmak izi desenleri değildi" dedi.

Gizemli parmak izleri

McDowell, 'Maria' olarak adlandırılan 'uzaylı' mumyanın parmak izlerinin bilinen hiçbir insan desenine uymadığını belirtti.

McDowell, "Bu parmak izlerinde döngüler veya kıvrımlar görmedik, Maria'nın parmak izleri insan izleriyle uyumlu değildi." dedi.

Jaime Maussan'ın ortaya çıkardığı diğer 'uzaylı' mumya örnekleri gibi, Maria da diyatomlu toprakla kaplı olarak bulundu.

McDowell, mumya vücudunun büyük bir kısmının diyatomlu toprakla kaplı olduğunu ve parmaklarındaki epidermal sırtların çoğunlukla düz çizgiler halinde olduğunu belirtti.

McDowell ve ekibi, bu gizemli mumyalar hakkında kesin bir açıklama yapmanın çok erken olduğunu vurguladı.

McDowell, "Bu mumyaların doğası hakkında henüz bir belirleme yapılmadı. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Nazca mumyaları ve tartışmalar

Maria, Nazca bölgesinde bulunan ve 'Nazca mumyaları' olarak adlandırılan örneklerden sadece biri.

Bu mumyalar, uzun kafaları ve üç parmaklı elleriyle ünlü. Maussan ve ekibi, bu mumyalar üzerindeki bilimsel ilgiyi artırmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ancak, Peru Kültür Bakanlığı gibi bazı kurumlar bu mumyaları insan yapımı sahte eserler olarak nitelendirdi.

Son parmak izi analizi, bu mumyaların ya oyuncak olmadığını ya da daha farklı ve olağandışı materyallerden yapıldığını gösteriyor.

Ancak, kesin sonuçlar için daha ileri DNA çalışmaları ve karbon tarihleme yöntemleri gerekiyor.