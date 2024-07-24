Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.07.2024 06:55

Irak'tan PKK'ya karşı yeni adım: Yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak

Irak, terör örgütü PKK'ya karşı yeni bir adım daha attı. Resmi yazışmalarda artık PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak.

Irak'tan PKK'ya karşı yeni adım: Yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak

Terör örgütü PKK'ya Irak hükümetinden bir darbe daha geldi. Artık resmi yazışmalarda, PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak.

Mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha attı. Irak medyası, hükümetin meclise terör örgütü konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurdu.

Yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

Devlet kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK'nın, 'Yasaklı Örgüt' olarak tanımlanması istendi.

Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'ya yönelik "yasaklı örgüt" kararını olumlu karşıladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, bu adımın terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
 

ETİKETLER
Irak PKK/YPG PKK/KCK
Sıradaki Haber
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları Seul'deki başkanlık ofisine düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Küresel piyasalar yön arayışında
09:23
Brent petrolün varil fiyatı 81,32 dolar
09:22
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otele "Tutuklayın" yazısı yansıtıldı
09:21
Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
08:48
Esenyurt'taki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden oldu
08:45
Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ