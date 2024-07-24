Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla bilinen Senatör Bob Menendez istifa etti

ABD siyasetinde Bob Menendez dönemi kapanıyor.

ABD Senatosu'nda Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla bilinen Menendez, suçlu bulunmasının ardından kendi parti üyelerinin artan baskısı sonucu istifa kararı aldı.

Menendez'in istifa mektubu Senato oturumunda okundu ve süreç başlamış oldu.

Menendez'in mektubunda görevden ayrılma sürecinin 20 Ağustos'ta başlayacağı yer aldı.

Menendez yabancı ajan olarak faaliyet göstermekten suçlu bulunan ilk ABD'li senatör oldu.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildiriliyor.

