Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.07.2024 06:34

Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla bilinen Senatör Bob Menendez istifa etti

ABD'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanarak suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez istifa etti. Menendez'in istifası 20 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla bilinen Senatör Bob Menendez istifa etti

ABD siyasetinde Bob Menendez dönemi kapanıyor.

ABD Senatosu'nda Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla bilinen Menendez, suçlu bulunmasının ardından kendi parti üyelerinin artan baskısı sonucu istifa kararı aldı.

Menendez'in istifa mektubu Senato oturumunda okundu ve süreç başlamış oldu.

Menendez'in mektubunda görevden ayrılma sürecinin 20 Ağustos'ta başlayacağı yer aldı.

Menendez yabancı ajan olarak faaliyet göstermekten suçlu bulunan ilk ABD'li senatör oldu.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildiriliyor.
 

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Yunanistan'da ani hava değişiklikleri nedeniyle Sivil Koruma Bakanlığı alarm durumunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Küresel piyasalar yön arayışında
09:23
Brent petrolün varil fiyatı 81,32 dolar
09:22
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otele "Tutuklayın" yazısı yansıtıldı
09:21
Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
08:48
Esenyurt'taki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden oldu
08:45
Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ