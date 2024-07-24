Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2024 06:06

Hamas: Paris Olimpiyatları'na ilişkin ölüm tehdidi videosu sahtedir ve İsrail uydurmasıdır

Hamas, sosyal medyada yayılan ve bir kişinin İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı çerçevesinde, Fransa'nın başkenti Paris'te ölümlü saldırı tehdidinde bulunduğu görüntülerin İsrail'in uydurması olduğunu belirtti.

Hamas: Paris Olimpiyatları'na ilişkin ölüm tehdidi videosu sahtedir ve İsrail uydurmasıdır

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e bağlı hesaplar, olimpiyat oyunlarına katılacak olan işgalcilere ölüm tehditleri içeren ve Filistin direnişine atfedilen sahte bir video yayınladı." ifadelerini kullandı.

Rişk, bu görüntülerin, İsrail’in Filistin direnişinin imajını kötülemek için yürüttüğü propagandanın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail'in tüm alanlarda boykot edilmesi yönündeki çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada, yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan ve gömleğinde Filistin bayrağı olan bir kişinin görüntüleri yayılmaya başlamış, zayıf bir Arapça aksanıyla yabancı olduğu anlaşılan bu kişi, görüntülerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelemiz devam ediyor. Fransız halkı ile Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron, siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü canice savaşta destek verdiniz. Siyonistleri Olimpiyat Oyunları'na davet ettiniz ve yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, Paris sokaklarından kan nehirleri akacak."

Aynı kişi görüntüyü, bir oyuncağın kesik kanlı başını havaya kaldırarak sona erdirmişti.

İsrail'in, Fransa'nın 26 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacağı açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Eğitim Fransa Gazze Hamas Soykırım
Sıradaki Haber
İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Küresel piyasalar yön arayışında
09:23
Brent petrolün varil fiyatı 81,32 dolar
09:22
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otele "Tutuklayın" yazısı yansıtıldı
09:21
Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
08:48
Esenyurt'taki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden oldu
08:45
Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ