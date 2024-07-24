Hamas: Paris Olimpiyatları'na ilişkin ölüm tehdidi videosu sahtedir ve İsrail uydurmasıdır

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e bağlı hesaplar, olimpiyat oyunlarına katılacak olan işgalcilere ölüm tehditleri içeren ve Filistin direnişine atfedilen sahte bir video yayınladı." ifadelerini kullandı.

Rişk, bu görüntülerin, İsrail’in Filistin direnişinin imajını kötülemek için yürüttüğü propagandanın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail'in tüm alanlarda boykot edilmesi yönündeki çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada, yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan ve gömleğinde Filistin bayrağı olan bir kişinin görüntüleri yayılmaya başlamış, zayıf bir Arapça aksanıyla yabancı olduğu anlaşılan bu kişi, görüntülerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelemiz devam ediyor. Fransız halkı ile Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron, siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü canice savaşta destek verdiniz. Siyonistleri Olimpiyat Oyunları'na davet ettiniz ve yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, Paris sokaklarından kan nehirleri akacak."

Aynı kişi görüntüyü, bir oyuncağın kesik kanlı başını havaya kaldırarak sona erdirmişti.

İsrail'in, Fransa'nın 26 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacağı açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.