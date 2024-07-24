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Dünya
AA 24.07.2024 00:46

Fransa, İsrail'i uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerine uymaya çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin, İsrail'i uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine uymaya çağırdığını belirtti.

Fransa, İsrail'i uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerine uymaya çağırdı
[Fotograf: AFP]

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fransa'nın, 19 Temmuz'da Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ve İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil Filistin topraklarındaki politikaları ve uygulamalarının doğurduğu hukuki sonuçlara ilişkin kararı dikkate aldığını kaydetti.

"Fransa, Uluslararası Adalet Divanına bağlılığını hatırlatarak, İsrail'i uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine uymaya çağırıyor" ifadesini kullanan Lemoine, ülkesinin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbetmesine karşı çıktığını vurguladı.

Christophe Lemoine, "İsrail hükümetine, 1200 hektar araziye el konulması da dahil olmak üzere son kararlarından geri dönmesi için ısrarla çağrıda bulunuyoruz" diyerek, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun kötüye gitmesinden ciddi endişe duyduklarını dile getirdi.

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