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Dünya
AA 23.07.2024 23:38

ABD Kongresi'nde toplanan Yahudiler, Netanyahu'yu protesto etti

ABD Kongresi'nde toplanan Yahudi aktivistler, Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

ABD Kongresi'nde toplanan Yahudiler, Netanyahu'yu protesto etti
[Fotograf: AFP]

ABD Kongre binasında bir araya gelen Yahudi aktivistler, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Yere serdikleri üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde sloganlar attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

24 Temmuz Çarşamba günü Kongre'nin ortak oturumuna hitap edecek Netanyahu aleyhinde Washington'da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

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