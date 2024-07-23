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Dünya
AA 23.07.2024 22:50

İsrail'in Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da göğsünden yaraladığı Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 13 yaşındaki Seyf Ziyad Ali Amir 11 Temmuz'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Amir'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Bala beldesi sakini olduğu aktarılan haberde, Filistinli çocuğun Cenin kentinde oturan dedesini ziyareti sırasında İsrail askerlerinin kurşunuyla göğsünden yaralandığı aktarıldı.

Habere göre, Amir, tedavi gördüğü Nablus'taki Refidya Devlet Hastanesinde vefat etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 586'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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