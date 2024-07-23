Parçalı Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.07.2024 22:21

ABD'de, Suudi Arabistan'a 2,8 milyar dolarlık askeri satışa onay verildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a tahmini 2,8 milyar dolar tutarında yabancı askeri satış paketini onaylama kararı aldı.

ABD'de, Suudi Arabistan'a 2,8 milyar dolarlık askeri satışa onay verildi
[Fotograf: Reuters]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde yabancı silah satışlarına bakan Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansınca konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Suudi Arabistan’a 2,8 milyar dolar tutarında askeri “sistem lojistiği ve sürdürme desteği” unsurlarını içeren satış paketi onaylandı ve gerekli sertifika Kongreye verildi.

Onaylanan bu satışın, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin gücünü oluşturan müttefik ülke Suudi Arabistan’ın güvenliğini artıracağı, bunun da ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği aktarıldı.

Açıklamada, önerilen satışın, Suudi Arabistan’ın mevcut ve gelecekteki tehditleri caydırma yeteneğini artıracağına işaret edilerek, satışı onaylanan teçhizat ve desteğin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği kaydedildi.

ABD'de Biden yönetimi, Şubat 2021'de, Yemen’deki şiddeti azaltmayı amaçlayan yeni politikaları gereği Suudi Arabistan'a yönelik askeri teçhizat ve silah satışlarında sınırlamalara gitme kararı almıştı.

ETİKETLER
ABD Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Donald Trump, Biden ve Harris yönetiminin kendisini "doğru düzgün" koruyamadığını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:37
Emmanuel Macron, ağustos ortasına kadar yeni bir hükümet kurulmayacağını açıkladı
23:25
İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 89 Filistinli öldü
23:12
Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin genel atamaları yapıldı
22:59
İsrail'in Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti
23:11
Başıboş sokak köpekleri teklifi komisyondan geçti
22:14
Türkiye'den Etiyopya halkına başsağlığı mesajı
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ