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Dünya
AA 23.07.2024 23:48

Birleşmiş Milletler: Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi yok

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi olmadığını, 750 bin kişinin ise kıtlığın eşiğinde bulunduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler: Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi yok
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan halkının "en kötü senaryoyla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dujarric, Sudan insani yardım planı için gerekli olan yıllık 2,7 milyar doların sadece yüzde 30'unun fonlandığını söyledi.

Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi olmadığını ifade eden Dujarric, "Örnek verecek olursak, bu Avustralya'nın tüm nüfusuna tekabül ediyor." dedi. Dujarric, 750 bin kişinin ise kıtlığın eşiğinde olduğu bilgisini paylaşarak, yağmur sezonunda durumun daha da kötüleşeceğine işaret etti.

Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık kriziyle mücadele ediyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizi ile mücadele ediyor.

Çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin olarak tespit edilse de sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre, Sudan'da savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 7 milyon 720 bin 119 kişi ülke içinde yerinden edildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını vurgulamıştı.

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