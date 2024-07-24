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Dünya
AA 24.07.2024 00:48

Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Kamala Harris'ten "seçimleri kazanacağız" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk seçim kampanyası mitinginde 5 Kasım'da yapılacak seçimleri kazanma sözü verdi.

Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Kamala Harris'ten "seçimleri kazanacağız" vurgusu
[Fotograf: Reuters]

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Harris, Wisconsin eyaletinde düzenlediği ilk seçim mitinginde birçok başlıkta Demokratlara umut verdi.

Kendisine güvenip yerine aday gösterdiği için Biden'a teşekkür eden Harris, bu güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacağını savundu.

Wisconsin'in başkanlık seçimlerindeki kritik eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Harris, önce Wisconsin'de sonra da diğer eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı mağlup edeceklerine inandığını belirtti.

"Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor" diye konuşan Harris, ekonomiden sosyal alanlara birçok başlıkta Demokrat ilkeleri savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Amerikan değerleri için Trump'la mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, bunun için tüm Demokratları bir çatı altında toplayabilmesi gerektiğinin farkında olduğunu ve bunun için her şeyi yapacağını kaydetti.

Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kazanabilmesi için gereken delege sayısına ulaştığını aktaran Harris, parti tabanına ve seçmenlere teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

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