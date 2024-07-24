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Dünya
AA 24.07.2024 06:10

Yunanistan'da ani hava değişiklikleri nedeniyle Sivil Koruma Bakanlığı alarm durumunda

Yunanistan'da, ülke genelinde yaşanan ani hava değişiklikleri nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Yunanistan'da ani hava değişiklikleri nedeniyle Sivil Koruma Bakanlığı alarm durumunda

Yunan basınındaki haberlerde, bazı bölgelerde aşırı sıcaklıklar yaşanırken, diğer bölgelerde ise şiddetli fırtına nedeniyle sel baskınları meydana geldiği belirtildi.

Birçok yerde yıldırım düşmesi sebebiyle yangın çıktığı aktarılan haberlerde, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

39 noktada yangın

Bakanlığın verilerine göre, yerel saatle 13.00-17.00'de yıldırım düşmesi nedeniyle 39 noktada yangın çıktı.

Taşoz, Kozani, Fokida ve Korint'te yıldırım düşmesi kaynaklı yangın çıkarken, Dedeağaç'ta ise yoğun yağış, dere ve nehirlerin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Korint'te yangına müdahalede bulunan bir itfaiye eri ise yaralandı.

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