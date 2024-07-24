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Dünya
BBC 24.07.2024 06:37

Harris: ABD halkı seçimde bir savcı ve hüküm giymiş bir suçlu arasında tercih yapacak

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yüklendi ve Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin eski bir savcıyla hüküm giymiş bir suçlu arasındaki bir tercih olacağını belirtti.

Harris: ABD halkı seçimde bir savcı ve hüküm giymiş bir suçlu arasında tercih yapacak

Seçim yarışının ortada olduğu eyaletlerden Wisconsin’de konuşan Harris, Trump’ı soruşturduğu sahtekarlara benzetti.

Bu arada Trump da, Harris’in göç konusundaki siciline saldırdı ve “Yalancı Kamala Harris dokunduğu her şeyi yok ediyor” dedi.

Harris ilk kampanya konuşmasını, başkan adayı olabilmek için gereken delege sayısına ulaştıktan bir gün sonra yaptı.

Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı
Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

Başkan Joe Biden, üst düzey Demokrat Partili isimler ve bağışçıların Haziran sonundaki televizyon tartışmasında Trump’a karşı kötü bir performans sergilemesinden sonra artan baskısına boyun eğmiş ve Pazar günü başkanlık yarışından çekildiğini açıklamıştı. Biden, başkan adaylığı için Harris’e destek vermişti.

Anketlere göre 2 puan önde

Biden’ın çekilmesinden sonra Harris’in seçim kampanyasına 36 saat içinde 100 milyon dolar bağış yapıldı.

Ayrıca, Reuters ve Isos’un yaptığı yeni bir ulusal ankete göre Harris, yüzde 44 ile, yüzde  42 destek alan Trump’ın önüne geçti.

Harris, Milwaukee kentindeki bir lisede toplanan 3 bin kişilik kalabalığa, California Başsavcılığı günlerindeki deneyimlerinden bahsetti.

Harris “Her türlü faili soruşturdum. Kadınları taciz eden sapıklar. Müşterilerini soyan sahtekarlar. Kendi çıkarı için kuralları ihlal eden hilebazlar. Yani Donald Trump’ın türünü biliyorum derken, dediğime inanın” diye konuştu.

Trump’ın adı geçtiğinde de kalabalık “Hapse atın” sloganları attı.

"ABD tarihindeki en kötü başkan yardımcısı"

Bu arada Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da Harris’i ABD tarihindeki en kötü başkan yardımcısı olarak gösteren bir anket paylaştı.

Ayrıca Trump, Kongre çalışmalarını takip eden tarafsız kuruluş GovTrack’in, Harris' senatörlüğü döneminde Harris’i onlarca Demokrat senatör arasındaki en solcusu olarak tanımladığını belirtti.

Harris konuşmasında, silah denetimi, kürtaja erişim, çocuklar arasındaki yoksulluk, sendika hakları ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden bahsetti.

Ancak Harris’in ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği net değil. Kamuoyu yoklamacısı Tony Fabrizio, Harris’in seçmenlerle “balayının” sona ereceğini ve Biden’ın ortağı ve ikinci pilotu rollerine odaklanılacağını belirtti.

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