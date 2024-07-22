Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2024 23:48

Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak bu alanda bir rekora imza attı.

Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı
[Fotograf: Reuters]

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.

Bir günde ulaşılan en yüksek bağış miktarı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

ETİKETLER
ABD Kamala Harris
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: Biden, COVID-19 semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:02
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
00:06
ABD Gizli Servis Direktörü: Trump'a suikast girişimi en büyük operasyonel başarısızlığımız
23:54
İsrail'de UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlayan tasarı, meclisteki ilk oylamadan geçti
00:35
Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
00:04
2022’den bu yana 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti
23:23
Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ