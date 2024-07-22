Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2024 22:00

İtalya: ABD başkanı kim olursa olsun iyi ilişkiler yürüteceğiz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından, bir sonraki ABD başkanı kim olursa olsun İtalya'nın ABD ile iyi ilişkiler yürüteceğini söyledi.

İtalya: ABD başkanı kim olursa olsun iyi ilişkiler yürüteceğiz
[Fotograf: AA]

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, kamu yayıncısı RAI'ye yaptığı değerlendirmede, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle iyi ilişkiler yürütmüş olduklarını, şu anda Biden yönetimiyle de iyi çalıştıklarını ifade etti.

ABD'yi "yakın dost" olarak değerlendiren Tajani, "Bir sonraki başkan kim olursa olsun, Trump ya da Kamala Harris, ikisiyle de iyi ilişkiler yürüteceğiz." dedi.

AB kapsamındaki farklı kararlar koalisyonu etkilemeyecek

Tajani, Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevine ikinci kez seçilmesinde İtalyan partilerinin farklı oylar kullanmasının hükümet üzerinde bir etkisi olmayacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinde, partilerin AB kapsamında farklı kararlar alması nedeniyle koalisyonun sarsılmayacağını ifade eden Tajani, bu farklılıkların, iktidardaki çoğunluğu ya da hükümetin faaliyetlerini etkilemediğinin altını çizdi.

Meloni de 19 Temmuz'da, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün güvenoyu alarak bir dönem daha AB Komisyonu Başkanı olan Von der Leyen için kendi parti grubunun oy vermediğini, bunun daha önce belirttikleri tutumla tutarlı olduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
İtalya ABD Donald Trump Kamala Harris
Sıradaki Haber
İran, Basra Körfezi'nde bir tankere el koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:00
İran, Basra Körfezi'nde bir tankere el koydu
21:58
Mali'de terör saldırısı: 26 ölü
21:55
Myanmar'daki askeri yönetimin lideri, başkan vekilinin görevlerini devraldı
21:52
AB yetkilisi Borrell'den "Filistin konusunda uluslararası hukuk yeterli değil" mesajı
22:09
Adana'da otomobil baraj gölüne düştü: Kaza anı kameraya yansıdı
21:38
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ