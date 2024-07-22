Myanmar'daki askeri yönetimin lideri, başkan vekilinin görevlerini devraldı

Myanmar Devlet Televizyonu'nda (MRTV) yayımlanan açıklamaya göre, Hlaing, Başkan Vekili Myint Swe'nin ofisinden resmi mektup aldı.

Açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Myint Swe'nin görevlerinin izin süresince, askeri yönetimin lideri Hlaing'e devredildiği aktarıldı.

Hlaing'in başkan vekili görevine getirilmesine ilişkin açıklama, ülkede 2021'de yapılan darbenin ardından ilan edilen olağanüstü halin uzatılması için gereken işlemlerden yaklaşık bir hafta önce geldi.

MRTV'de geçen hafta, Myint Swe'nin yıl başından bu yana tedavi gördüğü ve yemek yeme dahil günlük faaliyetlerini yerine getiremediği açıklanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.