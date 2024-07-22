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Dünya
AA 22.07.2024 20:13

BM: Gazze'de insani yardım çalışanları büyük risklerle mücadele etmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun BM konvoyuna ateş açmasının ardından, "Gazze'de insani yardım çalışanlarının büyük risklerle mücadele etmeye devam ettiğini" bildirdi.

BM: Gazze'de insani yardım çalışanları büyük risklerle mücadele etmeye devam ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in daha önce yetkililerle koordine edildikten sonra yola çıkan BM konvoyunu açık bir şekilde hedef alıp almadığının sorulması üzerine Dujarric, "Durum çok endişe verici." dedi.

Dujarric, Gazze'de daha önce benzeri görülmemiş düzeyde BM personelinin öldürüldüğünü anımsatarak, tüm ölümlerin araştırılacağına işaret etti.

BM Sözcüsü, "Gazze'de insani yardım çalışanlarının büyük risklerle mücadele etmeye devam ettiğini" kaydetti.

Tüm bunların bazı İsrailli yetkililerin BM'ye yönelik çok sert açıklamalarıyla beraber gerçekleştiğine dikkati çeken Dujarric, "Biz tüm ihtilaf bölgelerinde yetkililerin koruması altında çalışırız. BM'nin Gazze'de silahları yok, güvenliği yok. Tüm taraflar BM ve insani yardım çalışanlarını korumakla yükümlüdür." diye konuştu.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise bu yönde bir plan olmadığını dile getirdi.

BM Sözcüsü, "Bildiğim kadarıyla Başbakan'ın New York'a gelme gibi bir planı yok, olursa Genel Sekreter'in kapısı açık." açıklamasında bulundu.

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