Az Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2024 18:03

Avrupa Birliği, 4 kişi ve 2 kuruluşu "insan hakları yaptırım rejimi" listesine aldı

Avrupa Birliği (AB), "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamında 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği, 4 kişi ve 2 kuruluşu "insan hakları yaptırım rejimi" listesine aldı
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği Konseyinden yapılan açıklamaya göre, işkence ve sistematik cinsel şiddet dahil insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle Suriye, Kuzey Kore, Rusya ve Haiti'den toplam 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulanacak.

Listeye alınan isimler arasında Beşşar Esed rejiminin Genelkurmay Başkanı Abdülkerim Mahmud İbrahim ile rejimin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas yer alıyor. Bu kişiler, emirleri altındaki ordunun sivillere yönelik sistematik ve yaygın işkence, tecavüz, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinden sorumlu tutuldu.

Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Ri Chang-dae, yönetime muhalif kişiler ve ülkedeki gözaltı veya cezaevi merkezlerinde tutulan kadın ve kız çocuklarına karşı işlenen çok sayıda cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eyleminden sorumlu tutularak yaptırım listesine alındı.

Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın ilhak ettiği Herson kentinde kurulan cezaevi merkezinin yöneticisi Evgeniy Sobolev yer aldı. Sobolev, Herson dahil olmak üzere Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerdeki gözaltı ve cezaevi merkezlerinde işkence, diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ile cinsel şiddet dahil sistematik insan hakları ihlalleri yapmakla suçlanıyor.

Listeye alınan kuruluşlar arasında ise Haiti'de bulunan ve kadına yönelik şiddet uygulamaktan sorumlu tutulan Kokorat San Ras ile Kuzey Kore'nin Hamgyong eyaletindeki işkence suçunun işlendiği savunulan Onsong County MSS isimli gözaltı merkezi bulunuyor.

Son eklemelerle birlikte AB'nin "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamında kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 117'ye, kuruluş sayısı 33'e çıktı.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Rusya Suriye Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Harris de İsrail'le geleneksel güçlü ilişkileri savunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
GÖKBEY’in Test Pilotu Ateş: Manevraları çok rahatlıkla icra edebiliyor
19:01
Kızılay-Koru Metro hattında arıza: Seferler durduruldu
18:56
Musk duyurdu: Tesla gelecek yıl insansı robotları kullanacak
18:51
AB'den Belçika'nın nükleer reaktörlerin faaliyet süresini uzatma girişimine soruşturma
18:51
3 bin 500 yıllık tablet gün yüzüne çıktı
18:52
BM: Han Yunus'ta İsrail’in saldırılarından kaçan binlerce insan göçe maruz kaldı
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ