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Dünya
AA 22.07.2024 17:22

Biden'ın, çekilme kararını yayınlamadan 1 dakika önce ekibini bilgilendirdiği belirtildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesine ilişkin kararını yayınlamadan 1 dakika önce ekibine söylediği ifade edildi.

Biden'ın, çekilme kararını yayınlamadan 1 dakika önce ekibini bilgilendirdiği belirtildi

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğine ilişkin kararını kamuoyu ile yerel saatle 13.46'ta paylaşırken, ekibine ise bu kararını 13.45'te söylediği belirtildi.

Biden'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Delaware Senatörü Chris Coons, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Biden'ın ülkesi için en iyisinin ne olacağı yönünde bir mücadele verdiğini ve çekilme kararı aldığını söyledi.

Biden'ın, çekilme kararından birkaç gün önce COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendini izole ettiği anımsatıldı.

Çekilme kararını sosyal medyada bir mektupla bildiren Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek, "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer vermişti.

Biden ayrıca, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.

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