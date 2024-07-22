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Dünya
TRT Haber 22.07.2024 16:31

Lübnanlı Türkmenler kültürlerini asırlardır yaşatıyor

Beka Vadisi'ndeki köylerde yaşayan Gorli ve Kenco aileleri, asırlardır kültürlerini yaşatan Lübnanlı Türkmenlerden. Türkiye'yi de yakından takip ediyor, kültür mirasını nesilden nesle aktarıyorlar.

Enes Boyraz
Enes Boyraz

Lübnan'da yaşayan Türkmenler, Türküleri ve Türkçe masalları, manileri nesilden nesile aktarıyor, asırlardır kültürlerine sahip çıkıyor. Köylerine 'oba' ismini veriyorlar. konuştukları Türkçeyi ise 'obaçi' olarak adlandırıyorlar...

Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Türkmen köylerinden birindeki Gorli ailesi o Türkmen ailelerden biri.

TRT Haber'e konuşan 78 yaşındaki Ahmed Muhammed Gorli, 15 yaşına kadar sadece Türkçe biliyormuş. 50 yıl öncesine kadar yarı göçebe hayatı yaşamış, hayvancılıkla uğraşmış. Koyun ve develerini sattıktan sonra Beka Vadi'sindeki Duris bölgesindeki bir köye yerleşmiş.

Kahve döverken ritim tutuyor

Ahmed Muhammed Gorli, gençliğinde havan ile kahve öğütme işine merak saldığını söylüyor. Kahve dövenlerin yanına giderek kendi çabaları ile bu işi öğrendiğini ifade ediyor. Gorli, kahve döverken, kendine has bir yöntem ile ritim de tutuyor.

Lübnanlı Türkmenler kültürlerini asırlardır yaşatıyor

Türkü söylemek Ammar Kenco'nun en büyük eğlencesi

Kenco ailesi de yine Beka Vadisi'nde bir köyde yaşıyor. Ammar Kenco, türkü söylemeyi çok seviyor. Türküleri, çocukken babasından ve dedesinden dinleyerek aklında tutmuş.

Kenco, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor ancak Türkiye'ye hiç gelmemiş. Fırsat buldukça telefondan harita uygulamasına girerek Türkiye'deki şehirler arası yolları öğrenmeye çalışıyor.

"Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinden sonra günlerce uyuyamadım"

Ammar Kenco, Türkiye'de 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinin ardından üzüntüden geceleri uyuyamamış.

"Türkiye benim ailem. Nasıl arkanı dönüp görmezden geleceksin?" diyerek yaşadığı üzüntüyü anlatıyor.

Anahtarlığındaki Türk bayrağını gururla taşıyan Ammar Kenco'nun en büyük hayali Türkiye'yi ziyaret etmek.

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