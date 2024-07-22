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Dünya
AA 22.07.2024 17:21

İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığı belirtildi.

İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, İsrail'in Hudeyde kentindeki saldırısı sonucu liman ve petrol depolarındaki enkazdan çıkarılan 9 işçi için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılanlar, saldırılara tepki göstererek; Yemenlilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve işgal altındaki topraklara yönelik saldırganlığı sona erene dek Filistin halkını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Öte yandan haberde, saldırıda 83 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin kayıp olduğu da kaydedildi.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

İsrail de 20 Temmuz akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, daha önce saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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