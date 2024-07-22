BM: Han Yunus'ta İsrail’in saldırılarından kaçan binlerce insan göçe maruz kaldı

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'un doğusundaki bölgelere sığınan Filistinlileri bu sabah göçe zorladığı hatırlatıldı.

Binlerce Filistinlinin İsrail’in saldırı nedeniyle yeniden göç ettiği vurgulanan açıklamaya göre, uzun süredir devam eden korku ve yerinden edilme döngüsü herkesi bitkin duruma soktu.

Klinikler hizmet dışı kaldı

Öte yandan Filistin Kızılayı da X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgedeki halkı göçe zorlaması nedeniyle Han Yunus kentinin doğusundaki Bani Suhaila ve Maan kliniklerinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurmuştu.

Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu en az 37 Filistinli ölürken, 120'den fazla Filistinli yaralanmıştı.