Az Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2024 18:38

BM: Han Yunus'ta İsrail’in saldırılarından kaçan binlerce insan göçe maruz kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’taki saldırıları nedeniyle binlerce ailenin bir kez daha göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

BM: Han Yunus'ta İsrail’in saldırılarından kaçan binlerce insan göçe maruz kaldı
[Fotograf: Reuters]

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'un doğusundaki bölgelere sığınan Filistinlileri bu sabah göçe zorladığı hatırlatıldı.

Binlerce Filistinlinin İsrail’in saldırı nedeniyle yeniden göç ettiği vurgulanan açıklamaya göre, uzun süredir devam eden korku ve yerinden edilme döngüsü herkesi bitkin duruma soktu.

Klinikler hizmet dışı kaldı

Öte yandan Filistin Kızılayı da X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgedeki halkı göçe zorlaması nedeniyle Han Yunus kentinin doğusundaki Bani Suhaila ve Maan kliniklerinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurmuştu.

Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu en az 37 Filistinli ölürken, 120'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği, 4 kişi ve 2 kuruluşu "insan hakları yaptırım rejimi" listesine aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
GÖKBEY’in Test Pilotu Ateş: Manevraları çok rahatlıkla icra edebiliyor
19:01
Kızılay-Koru Metro hattında arıza: Seferler durduruldu
18:56
Musk duyurdu: Tesla gelecek yıl insansı robotları kullanacak
18:51
AB'den Belçika'nın nükleer reaktörlerin faaliyet süresini uzatma girişimine soruşturma
18:51
3 bin 500 yıllık tablet gün yüzüne çıktı
19:29
Borsadan kapanış rekoru
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ