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Güncel
AA 22.07.2024 22:34

İsrail ordusu, Gazze'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde el bombasının infilakı sonucu 1 askerinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ordudan yapılan açıklamada, "sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki operasyon kapsamı dışında bir faaliyet sırasında el bombasının patlaması sonucu bir asker hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sonuçların askeri savcılığa sunulacağı aktarıldı.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, ölen asker Yüzbaşı Mordechai Kadmon.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldüğü açıklanan İsrailli asker sayısı 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683'e yükseldi.

İsrail ordusu, 1089'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 199 askerinin yaralandığını bildirmişti.

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