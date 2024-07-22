Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 22.07.2024 21:50

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL öğrencileri robotikte dünya şampiyonu

İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi robot ve yapay zeka kulüpleri öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team", Güney Kore'deki 2024 AI RoboSports World Cup organizasyonunda dünya şampiyonu oldu.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL öğrencileri robotikte dünya şampiyonu

Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi’nde 3 yapay zeka projesi sergilemeye hak kazanan Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Yapay Zeka Kulübü ile Türkiye'de düzenlenen robot yarışmasında üçüncü olan Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robotik Kulübü öğrencileri uluslararası seviyede de dikkatleri çekti.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL öğrencileri robotikte dünya şampiyonu

20-21 Temmuz'da Seul’de düzenlenen “2024 AI RoboSports World Cup” organizasyonuna davet alan bu iki kulüpteki ekipler birleştirildi ve yoğun çalışma maratonuna girildi.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL öğrencileri robotikte dünya şampiyonu

Gayretli çalışma dünya şampiyonluğu getirdi

AI & Robotics Team, 6 farklı ülkeden 300’e yakın takımın katıldığı organizasyonda "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL öğrencileri, "DRC Explorer" kategorisinde ise "Deprem Sonrası Yardım Robotu" ile dünya ikincisi oldu.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL öğrencileri robotikte dünya şampiyonu

ETİKETLER
Robot Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Pakistan'da eski başbakan Han'ın partisinin sözcüsü gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:02
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
00:06
ABD Gizli Servis Direktörü: Trump'a suikast girişimi en büyük operasyonel başarısızlığımız
23:54
İsrail'de UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlayan tasarı, meclisteki ilk oylamadan geçti
00:35
Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
23:51
Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı
00:04
2022’den bu yana 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ