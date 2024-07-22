Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL öğrencileri robotikte dünya şampiyonu

Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi’nde 3 yapay zeka projesi sergilemeye hak kazanan Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Yapay Zeka Kulübü ile Türkiye'de düzenlenen robot yarışmasında üçüncü olan Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robotik Kulübü öğrencileri uluslararası seviyede de dikkatleri çekti.

20-21 Temmuz'da Seul’de düzenlenen “2024 AI RoboSports World Cup” organizasyonuna davet alan bu iki kulüpteki ekipler birleştirildi ve yoğun çalışma maratonuna girildi.

Gayretli çalışma dünya şampiyonluğu getirdi

AI & Robotics Team, 6 farklı ülkeden 300’e yakın takımın katıldığı organizasyonda "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL öğrencileri, "DRC Explorer" kategorisinde ise "Deprem Sonrası Yardım Robotu" ile dünya ikincisi oldu.