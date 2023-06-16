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Dünya
AA 16.06.2023 05:48

Peru'da 3 bin yıldan daha eski bir mumya tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan arkeolojik kazılarda, 3 bin yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mumya bulundu.

Peru'da 3 bin yıldan daha eski bir mumya tespit edildi
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

Başkent Lima'ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi.

Rimac Belediye Başkanı Nestor de La Rosa açıklamasında, mumyanın bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan "Huaca La Florida" araştırma programı sayesinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.

San Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.

Kazı yapılan alanın mezarlık bölgesi olduğu, etrafta şişeler, gerdanlık leğenleri, mısır, deniz kabukları, kabuklu deniz ürünleri ile koka yapraklarının tespit edildiği kaydedildi.

Bulunan mumyanın, bakanlığın da desteğiyle uzmanlarca titiz şekilde araştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

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