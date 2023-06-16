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Dünya
AA 16.06.2023 05:06

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği duyuruldu.

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda, yeni cesetlerin tespit edildiği ifade edildi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e çıktı. Kayıp kişiler halen olma ihtimali nedeniyle bir süre daha arama çalışmaları sürecek.

163 ev zarar görmüştü

Toprak kayması nedeniyle 163 evin zarar gördüğü, 60 evin tamamen yıkıldığı, 56 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu süre içerisinde onlarca ailenin de evsiz kaldığı görüntülere yansımıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

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