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Dünya
AA 16.06.2023 00:00

Batı Trakya'da camiye giren saldırgan Kur’an-ı Kerimleri yırttı

Batı Trakya'daki İskeçe kentine bağlı Ilıca köyünde camiye giren bir kişi, içerideki Kur’an-ı Kerimleri yırttı. Fransız vatandaşı olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı.

Batı Trakya'da camiye giren saldırgan Kur’an-ı Kerimleri yırttı
[Fotoğraf: İskeçe Mütülüğü]

Batı Trakya'da bir kişi camiye girerek Kur’an-ı Kerimleri yırttı.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtildi.

Saldırgan Fransız

Şüphelinin caminin içinde bulunan Kur’an-ı Kerimleri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, saldırganın Fransız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve mabedimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınar, barış ve huzur ortamını yok etmeye yönelik bu tür saldırıyı gerçekleştiren karanlık ruhlu şahsın hak ettiği cezaya çarptırılmasını bekleriz. Milletimiz söz konusu olayı endişe ve şaşkınlıkla karşılamıştır. Rabb'im bu tür dini değerlerimize saldıran kötülerden korusun." ifadelerine yer verildi.

Polis, saldırganı yakaladı.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafaçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin ve Ilıca Aşağı Mahalle Mütevelli Heyeti Başkanı Eyüp Köse, gözaltına alınan saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

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