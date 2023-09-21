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Dünya
AA 21.09.2023 10:13

Meksikalı ufologun "uzaylı fosilleri" akademisyenleri ikna etmedi

Gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi, dünyada gündem olsa da Meksikalı akademisyen ve araştırmacılar, Maussan'ın tezlerini bilim dışı olarak değerlendirdi.

Meksikalı ufologun "uzaylı fosilleri" akademisyenleri ikna etmedi

Meksika Ulusal Üniversitesi'nden akademisyenler ve araştırmacılar, geçen hafta insan dışı varlıklara ait olduğu iddiasıyla Jaime Maussan tarafından gösterilen fosillerin uzaylı olma ihtimaline yer vermediklerini kanıtlamak için bir basın toplantısı düzenledi.

Uzaylıya ait olduğu iddia edilen kalıntıların röntgeni çekildi
Uzaylıya ait olduğu iddia edilen kalıntıların röntgeni çekildi

Toplantıda söz alan bilim insanları, karbon-14 testlerine sokulan parçaların farklı zamanlara ait olan varlıklardan elde edildiği ve dolayısıyla bir bütünü temsil etmediğini ifade etti.

Maussan'ı siyasette bir noktaya gelmek için bilimi kullanmakla itham eden akademisyen ve araştırmacılar, sergilenen mumyaların bilim insanlarının güvendiği testlere tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılan fizik profesörü Alejandro Frank, ufolog Jamia Maussan'ı şarlatan olmakla suçladı.

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