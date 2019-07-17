Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar içindeki malzemelerle birlikte imha ediliyor.

Irak'ın kuzeyini karış karış tarayan komandolar, terör örgütünün lojistik kaynaklarına büyük darbe vurdu.

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-2 Harekatı'nda tespit edilen 5 odalı mağarada ele geçirilen, bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri, el bombaları ve bir kamyonetin imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanıldığı anlaşılan 12 sığınakta; iki el telsizi, 20 kg. amonyum nitrat, sekiz kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, iki lazerle mesafe ölçüm cihazı, dört el dürbünü, 70 fıçı benzin ve 50 fıçı mazotun bulunarak imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: TRT Haber