Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer yeni Savunma Bakanı oldu. Aynı törende, AB Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen'e de Savunma Bakanlığından azil belgesi verildi.

Aslında bu tür törenlerde ayakta bekleme kuralı var. Ama salonda oturulması için üç sandalye yan yana konuldu.

O sandalyelerden biri ayakta olduğu zamanlarda titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı için konuldu.

Merkel için önlem alınınca halef selef savunma bakanları için de sandalye konuldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin üç etkin ismi töreni yan yana oturarak izledi.

Kaynak: TRT Haber