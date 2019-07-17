Çay sadece Türkiye'de değil, Japonya'dan Fas'a, Sri Lanka'dan İngiltere'ye kadar birçok ülkede tüketiliyor.

Çayın bu kadar yaygın olmasının bir sebebi de ucuzluğu. Ancak bu her yerde geçerli değil.

Altın, gümüş ve porselen takımla servis ediliyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bu mekanda bir fincan çayın fiyatı 200 dolar, yani yaklaşık bin 150 lira.

Çay yaprakları elle toplanıyor ve kadife örtüler üzerinde güneşte kurutuluyor.

Çay servisi ise altın, gümüş ve porselenden oluşan bir takımla yapılıyor.

Ancak fiyatı asıl etkileyen unsur, mekanın Buckhingham Sarayı'nın bir bölümünü görüyor olması.

Kaynak: TRT Haber