ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu, dünya kamuoyunun yakın takibinde.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, olası Tayvan ziyaretinin Pelosi'nin kendi kararı dahilinde olduğunu söyledi ve "Bu ziyaret gerçekleşirse ve Çin bir çeşit kriz yaratırsa, bu, Pekin'in sorumluluğundadır." açıklamasını yapmıştı.

Çin'den "provokasyon" tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı da olası ziyareti 'provokasyon' olarak tanımlamıştı.

Çinli sözcü, ABD'li yetkililerle yakın temas halinde olduklarını belirtti ve "ABD, Tayvan konusundaki provokasyonlarına devam ederse, bölgede güvenlik sıkıntısı ve istikrarsızlık başlar." diye konuştu.

Çin'de askeri hareketlilik arttı.

Çin sosyal medyasına çok sayıda askeri konvoy görüntüleri yansıdı.

Görüntülerin Tayvan boğazının kıyısındaki Fujian eyaletine ait olduğu belirtildi.

"ABD ordusu 4 savaş gemisini Tayvan'ın doğusuna konuşlandırdı"

Reuters haber ajansı da ABD donanmasının 'rutin görev' kapsamında, biri uçak gemisi 4 savaş gemisini Tayvan'ın doğusuna konuşlandırdığını aktardı.

Tayvan, Çin'in olası bir hava saldırısına karşı teyakkuzda.

Başkent Taipei'de siren sesleri eşliğinde sivil tatbikat düzenlendi.

[Taipei'de tatbikat düzenlendi (27.07.2022) | Fotoğraf: Reuters]