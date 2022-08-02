Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Şili'de oluşan dev obruk korkuttu
Şili'de ortaya çıkan dev obruk araştırmacıları harekete geçirdi. Maden çalışmalarının yapıldığı Tierra Amarilla kentindeki obruk incelemeye alındı. Obruğun bilinçsiz maden çalışmaları sebebiyle meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor.
Adeta bir kara delik. 25 metre çapında, 200 metre derinliğinde. Şili'nin Tierra Amarilla kentindeki bakır madeninin çevresinde ortaya çıkan obruk araştırmacıların dikkatini çekti. Bölgeye incelemelerde bulunmak üzere bir ekip gönderildi.
Tierra Amarilla Valisi obruğun bölgedeki bilinçsiz ve ölçüsüz maden çalışmaları sebebiyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi.
Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi de, incelemeler için bölgeye daha fazla uzman gönderme hazırlığında. Yapılan incelemelerde ise, henüz obruk zemininde bir bulguya rastlanmadı.
Etiketler: Şili
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