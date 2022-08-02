Pakistan'da emniyet yetkilileri, içerisinde bir grup askerin bulunduğu Belucistan’dan Karaçi’ye hareket eden ve daha sonra haber alınamayan askeri helikopterin Lasbela bölgesinde düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını duyurdu.

6 askeri personel hayatını kaybetti

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre de aralarında Korgeneral Ali'nin de bulunduğu 6 askeri personel hayatını kaybetti.

Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için dün bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirmişti.

Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.​​​​​