Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'den Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine "provokasyon" açıklaması
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı Asya turu başladı. Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine dair Çin'den sert açıklamalar geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, olası ziyareti "provokasyon" olarak tanımladı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "ABD politikası ile Tayvan konusunda tansiyonu yükseltiyor. Pelosi'nin ziyaretine karşı olduğumuz açık" denildi.
Pelosi'nin ziyaretini provokatif olarak tanımlayan Çin Dışişleri Sözcüsü, ziyareti yakından takip ettiklerini söyledi.
"Tayvan kırmızı çizgimiz"
Pelosi'nin ziyareti konusunda ABD'li yetkililerle yakın temas halinde olduklarını belirten sözcü, "ABD Tayvan konusundaki provokasyonlarına devam ederse bölgede güvenlik, sıkıntısı ve istikrarsızlık başlar." dedi.
Tayvan konusunun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Sözcü, "Egemenlik ve bağımsızlığımız için her sorumluluğu almaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: ABD ABD-Çin İlişkileri Çin Tayvan
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