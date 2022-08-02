Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kentucky'deki sellerde can kaybı 37'ye çıktı
ABD’nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
BBC’nin haberine göre, Kentucky'de son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Yetkililer, şu ana kadar sellerde 37 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti.
[Fotoğraf: AFP]
Eyalet Valisi Andy Beshear, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.
Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.
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