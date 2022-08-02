İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri El-Halil, Beytüllahim, Nablus şehirleri ve Cenin yakınlarındaki mülteci kampına baskınlar düzenledi.

Nablus'a düzenlenen baskında üç Filistinli gözaltına alındı ve bölgede olaylar çıktı. İsrail ordusu, olaylara müdahale ettiğini ve bir kişinin gerçek mermiyle vurulduğunu açıkladı.

Beytüllahim, Ramallah, El-Halil, Tulkerim ve kuzeydeki Tubas kenti yakınlarındaki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, bazı "şüphelileri" gözaltına aldığı duyuruldu. Baskınlarda Filistinlilerle olaylar çıktı, ordu birlikleri bazı noktalarda gerçek mermi kullandı.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, gece boyunca devam eden operasyonlarda 12 Filistinlinin gözaltına alındı, son günlerde Batı Şeria genelinde 50 Filistinli gözaltına alınarak sorgulandı.

İsrail ordusu ayrıca Nablus vilayetine bağlı Sebastiya kentinde 8 kişilik Filistinli bir ailenin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Gazze çevresinde güvenlik

Öte yandan İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İslami Cihad Lideri Bassam Saadi ve damadını gözaltına alması üzerine, abluka altındaki Gazze çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Gazze Şeridi çevresindeki İsraillilerin kullandığı yolların "saldırı olabileceği endişesiyle" kapatıldığını açıklayan İsrail ordusu, İsrail'e açılan Erez kapısında geçişlerin durdurulduğunu bildirdi.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da, Başbakan Yair Lapid'in Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.