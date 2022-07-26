Sakin görünen bu kıyı Pekin-Washington hattındaki gerginliğin yeni merkez üssü Tayvan boğazına açılıyor.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin adaya ziyaret haberleri tansiyonu iyice yükseltti,Pekin tehditkar açıklamalarda bulundu. "Ziyaret gerçekleşirse sorumluluk Washington’a ait" dedi.

Tayvan’ın hemen yanı başında bulunan Fujian Çin’in ulusal güvenliğiyle ilgili olduğu kadar Çin ekonomisi için de stratejik bir eyalet. Gerginliğin kıyısındaki Fujian’deki son durumu TRT Haber yerinde görüntüledi.



Bölge, Çin ekonomisi için stratejik üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor. Üretim tesisleri ve fabrikalar da faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

“Kızıl turizm”

Kent sakinlerinin geneli, Tayvan konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçınıyor. Konuşanlarsa her şeye rağmen Fujian’de olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Tayvan kıyısındaki bu bölge Çin tarihinde de ayrı bir yere sahip. Son yıllarda yükselişe geçen Çin milliyetçiliğinin simgelerinden ‘Kızıl turizm’in merkezlerinden biri oldu. 1929’da yapılan bir Çin Komünist Partisi kongresine ev sahipliği yapan Gutian kasabasında yoğun hareketlilik yaşanıyor.



Çin tarihinde Gutian konferansı olarak bilinen o toplantı bu binada gerçekleşti. 1929 yılında iktidardaki milliyetçi partiyle mücadelede verilen kayıpların ardından Mao önderliğindeki ÇKP liderleri burada toplandı.



İpler gergin

Çin Komünist Partisi’nin ve Çin Kızıl Ordusu’nun yeniden yapılandırılmasında önemli sayılacak kararlar alındı.

Toplantının yapıldığı oda ilk günkü gibi korunuyor. Duvarda Marx ve Lenin’in fotoğrafları, kırmızı direklerde ise sosyalist sloganlar duruyor. Çinliler için burası tarihlerinin dönüm noktalarından birisi.



Çin Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor

Kızıl şehir olarak bilinen Gutian dev bir Mao heykeline de ev sahipliği yapıyor. Çin bayrakları asılmış merdivenlerden tepeye çıkan Çinliler saygı duruşunda bulunuyor, heykele çelenk koyuyor.

Hava karardığında Çinliler dışarıda toplanıp milliyetçi şarkılar söylüyor, marşlar okuyor.



Hayallerini ise Tayvan'ın tekrar Çin’e bağlanması ve şarkılarını boğazın diğer tarafında Tayvan’da söylemeleri süslüyor.

