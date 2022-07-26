Olay, Massachusetts eyaletinin Plymouth kasabası açıklarında yaşandı.

Bir kambur balina, yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bir teknenin ön kısmına çarptı.

Yetkililer, olayda yaralanmanın ve ciddi bir zararın olmadığını açıkladı.

Kambur balinalar yaklaşık 19 metre kadar uzunluğa ve 53 ton kadar ağırlığa sahip olabiliyor.