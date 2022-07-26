Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AP
ABD'de balina, tekneye böyle çarptı
ABD'de bir kambur balinanın tekneye çarptığı an, kameraya yansıdı.
Olay, Massachusetts eyaletinin Plymouth kasabası açıklarında yaşandı.
Bir kambur balina, yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bir teknenin ön kısmına çarptı.
Yetkililer, olayda yaralanmanın ve ciddi bir zararın olmadığını açıkladı.
Kambur balinalar yaklaşık 19 metre kadar uzunluğa ve 53 ton kadar ağırlığa sahip olabiliyor.
Etiketler: ABD
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