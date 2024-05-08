ABD polisi George Washington Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampını dağıttı

ABD üniversitelerinde Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen eylemler, polisin sert müdahalesine rağmen hız kesmiyor.

Öğrenci eylemleri artık üniversitelerin dışına taştı, sokaklarda da yankı buluyor.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi'nde(GWU) öğrencilerin çıkardığı GW Hatchet gazetesinin haberine göre polis, yerel saatle 03.30 sularında kamp kuran göstericileri, alandan ayrılmaları konusunda uyardı.

10'dan fazla kişi gözaltına alındı

Uyarılara uymayan bazı göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, göstericilerin kamp alanına girmelerine engel olmaya çalıştı.

Polis, 10'dan fazla kişiyi gözaltına alarak kampüsteki Filistin'e destek kampını dağıttı.

Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan; öğrencilerin İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarını kınayarak okul yönetimlerinden "Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini" talep ettikleri protestolarda, ABD'deki üniversitelerin birçoğunda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.