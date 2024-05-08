Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2024 15:25

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Refah'ın orta kesimindeki binaları hedef aldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin orta kesimindeki binaları topçu atışıyla hedef aldığı, saldırı sonucu bazı binalarda yangın çıktığı belirtildi.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Refah'ın orta kesimindeki binaları hedef aldı
[Fotograf: AA]

Refah'ın orta kesiminde yer alan Zarun, Kışta ve Mısri binaları, İsrail ordusunun saldırılarına hedef oldu. Saldırı sonucu bazı binalarda yangın çıktı.

İsrail güçlerinin bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle sivil savunma ekiplerinin olay mahaline ulaşmakta zorlandığı ve yangına müdahale edemediği bildirildi.

Saldırılar sonucunda meydana gelen can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna’da Harkiv ve Donetsk’te 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türkiye-Azerbaycan KEK protokolü imza töreninde konuştu
15:42
Rusya: Refah'ta uluslararası insancıl hukuka uyulması gerekiyor
15:23
Afrika Birliği, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
15:17
ALES sonuçları açıklandı
15:12
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
15:06
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Denizli'de patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları sürüyor
Denizli'de patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ