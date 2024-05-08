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Dünya
AA 08.05.2024 15:16

Afrika Birliği, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik başlattığı son saldırıları "şiddetle kınadığını" açıkladı.

Afrika Birliği, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
[Fotograf: Reuters]

AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü, kitlesel ölümlere neden olan savaştan" büyük endişe duyduğunu belirtti.

Mahamat, "savaşın insani yardım için tek koridor olan Refah'a kadar uzanmasını" şiddetle kınadıklarını belirterek uluslararası toplumu ortak hareket etmeye çağırdı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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