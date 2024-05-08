Afganistan, 5 Çinlinin öldüğü intihar saldırısının topraklarında planlandığı iddiasını reddetti

Geçici hükümetin Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırıya hiçbir Afgan'ın dahil olmadığını belirtti.

Harezmi, "Pakistan ordusunun sıkı güvenlik koruması altında olan Hayber-Pahtunhva bölgesinde Çin vatandaşlarının öldürülmesi, Pakistan güvenlik kurumlarının zayıflığını veya saldırganlarla işbirliğini göstermektedir. Her iki durumda da sorumluluk Pakistan hükümetine aittir." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın olayı saptırmak amacıyla kendilerini suçladığını savunan Harezmi, hiçbir Afgan'ın bu tür şeylerin içinde bulunmadığı konusunda Çin'i temin ettiklerini ve muhataplarının da ikna olduğunu kaydetti.

Harezmi, geçici hükümetin elinde, terör örgütü DEAŞ'ın Pakistan topraklarından Afganistan'a geldiğine ilişkin kanıtlar olduğunu öne sürerek, "Pakistan toprakları (bize karşı) kullanılıyor ve Pakistan bunun hesabını vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketlerce yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendis ve işçileri taşıyan araç konvoyuna 26 Mart'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda, 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.