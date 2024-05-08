İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yere hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah'ın doğusunda kara saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'de savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) 100'den fazla yere hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait hedefler olduğu iddia edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.