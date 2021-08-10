Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) küresel ısınmayla ilgili dönüm noktası raporunda ada ülkeleri için kritik uyarıda bulunuldu.

Uzmanlar, 1.5 santigrat derecenin üzerindeki küresel ısınmanın Pasifik ada ülkeleri için felaket olacağı görüşünde.

Küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz seviyesi bölgedeki tüm ülkeler yüzyıl içinde sular altında kalabilir.

Dünya ısındıkça bu krizlerin sıklığının ve şiddetinin artması bekleniyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de dahil olmak üzere Pasifik ülkelerinden liderler, Pasifik Adaları Forumu liderler toplantısına katıldı.

Fiji'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Satyendra Prasad, "IPCC raporu çok endişe verici. Pasifik'te deniz seviyesinin yükselmesi, alçak arazilerin kaybı ve tüm ülkelerin olası kaybı hakkında düşündüğümüz bazı felaket senaryolarını ortaya koyuyor” dedi.

Prasad “Felaket sel ve fırtınalar hatırı sayılır sıklıkta meydana geliyor: 50 ila 100 yılda bir olan olaylar, artık her 10 yılda bir oluyor. Felaket kasırgalarının, süper kasırgaların, uzun süreli kuraklığın Pasifik'teki küçük adalarda çok daha sık ve çok daha yoğun hale geleceği hemen tahmin edilebilir" dedi.

Rapordaki çarpıcı senaryo

IPCC raporu, değişen CO2 ve diğer sera gazı emisyon seviyelerine dair çarpıcı senaryo sundu.

Raporda özetlenen yüksek ve çok yüksek emisyon senaryolarına göre, yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelerin sırasıyla 3,6 derece ve 4,4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapor, küresel ısınmanın her 0,5 derecelik artışının, sıcak hava dalgalarının, yoğun yağışların, kuraklıkların ve aşırı hava olaylarının yoğunluğunda ve sıklığında açıkça fark edilebilir artışlara neden olduğunu buldu.

