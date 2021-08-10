Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, tatbikat, iki ülke arasında terörle mücadele ortak operasyon kabiliyetini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Tatbikatın, Çin'in, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından ülkede tırmanan şiddet ve istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ettiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Hedef: Barış ve istikrarı güvenceye almak

Çinli askeri yetkililer, tatbikatın bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarı güvenceye almayı hedeflediğini belirterek, yeni dönemdeki Çin-Rus kapsamlı stratejik ortaklığı çerçevesinde ülkeler arasında karşılıklı güven, pragmatik iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi için önemli olduğunun altını çizdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Afganistan ile dar bir sınır koridoru bulunuyor.