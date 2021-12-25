Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nde Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknede 80'in üzerinde düzensiz göçmen bulunuyordu.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ege Bölgesi Ege Denizi Yunanistan
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