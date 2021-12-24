İngiltere'de şehirler, kasabalar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerdeki tüketici davranışlarına ilişkin veriler toplayan Springboard'un açıklamasına göre, Londra'nın merkezindeki yaya sayısı, Noel arifesinde bir hafta öncesine oranla üçte bir oranında azaldı. Geçen yıla göre ise bu düşüş yüzde 42'yi buldu.

Bu sene salgın kısıtlamalarının 2020'ye göre daha az olmasına rağmen yaya trafiğindeki düşüşün, Omicron varyantının etkisiyle COVID-19 vakalarının rekor düzeylere çıkmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Veriler, geçen haftaya göre Londra dışındaki şehir merkezlerindeki yaya sayısında yüzde 10 düşüş yaşandığını gösterirken, şehirler dışındaki alışveriş merkezlerine yapılan ziyaretlerin ise yaklaşık yüzde 20 arttığını ortaya koydu.

Vakalarda yeni rekor kırıldı

İngiltere'de son 24 saatte 122 bin 186 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Üç gün üst üste vakaların rekor kırdığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 137 artarak 147 bin 857'ye çıktı.

"Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyecek"

Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.

Ülkede 22 Aralık'ta 106 bin 122 ve 23 Aralık'ta 119 bin 789 COVID-19 vakası tespit edilmişti.

Başbakan Boris Johnson, ülkede COVID-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.